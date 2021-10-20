Пхеньян, 21 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), которые были проведены КНДР 19 октября, не угрожают США и другим странам. Об этом говорится в заявлении северокорейского МИД, 21 октября сообщает агентство ЦТАК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

В документе подчеркивается, что действия Пхеньяна являются частью обычных мероприятий по выполнению среднесрочного и долгосрочного плана развития оборонной сферы республики и не направлены против соседних государств и регионов.

В сообщении также отмечается, что КНДР обеспокоена реакцией Вашингтона на «целесообразную и законную самооборону суверенного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США осуждают новые ракетные испытания Северной Кореи.