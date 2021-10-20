Лефкоша, 21 октября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Дефицит горючего и одновременное закрытие нескольких заправочных станций вызвали дефицит топлива в северной части Кипра. Об этом 20 октября сообщила газета Yenidüzen.

Павел Редин ИА Красная Весна АЗС

Две сети автозаправочных станций, K-Pet и AlPet, объявили о прекращении закупок новых партий топлива с 20 октября. Поясняется, что после распродажи запасов топлива обе сети немедленно закроются. В связи с этим в турецкой части Кипра возник дефицит бензина с октановым числом 95.

Президент турко-кипрской Ассоциации автозаправочных станций Левент Джагдал пояснил, что повышение закупочных цен на топливо привело к падению курса турецкой лиры. В создавшейся ситуации сети АЗС заявили, что при нынешних оптовых ценах на горючее убытки от продажи потребителю литра бензина составляют от €0,09 до €0,12. В связи с этим поставщики бензина призвали министерство экономики и энергетики к повышению розничных цен на топливо.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отставке премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсана Санера.