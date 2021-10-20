Киев, 21 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Украина сможет отказаться от импорта газа в течение пяти лет, если увеличит собственную добычу, нарастит производство биогаза и откажется от неэффективных затрат энергии. Такое заявление 20 октября сделал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Chto-proishodit.ru Газ для Украины

«Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них — наращивание добычи газа», — цитирует пресс-служба главу компании.

Одновременно при строительстве солнечных, ветровых электростанций и создании производств биомассы необходимо задействовать обширные украинские земли, считает Витренко. «У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза», — объяснил он.

Третьим «фактором успеха» глава «Нафтогаза» назвал уменьшение неэффективных затрат энергии.

Напомним, Украина пытается избавиться от энергонезависимости больше пяти лет. В 2016 году занимавший тогда пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман заявлял, что для этого понадобится 3−4 года, и что необходимые решения уже приняты.

Кроме того, в августе того же года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщал, что программы для реализации амбициозного плана по увеличению добычи собственных углеводородов уже утверждены правительством.