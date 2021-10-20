Лондон, 21 октября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Соглашение о свободной торговле договорились подписать премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии Борис Джонсон и Джасинда Ардерн, 20 октября сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Сделка призвана ликвидировать тарифы на «огромный список» британских экспортных товаров, а также дать новые возможности для технологических компаний и организаций из сферы услуг. Кроме того, соглашение должно помочь упростить условия жизни и работы специалистов из обеих стран.

Ранее власти Британии заключили подобные сделки с Австралией и Японией, после чего Лондон объявил о готовности вступить в Транстихоокеанское партнерство.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе британское правительство подписало 11 торговых соглашений с несколькими странами Африки.