Прага, , 02:16 — REGNUM Новая правящая коалиция Чехии, объединяющая силы пяти либеральных партий, планирует провести ревизию отношений с Россией и некоторыми другими странами. Такие намерения включены в проект программы коалиции, сообщил 20 октября журналистам член рабочей группы по подготовке документа Мартин Дворжак.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В сфере внешней политики новое правительство республики будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела, что означает акцент на права человека и гражданское общество. В проекте документа подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и Китаем», — сказал он.

Дворжак не стал вдаваться детали, однако отметил, что либеральная коалиция хочет принять так называемый «закон Магнитского», ограничивающий российских граждан в правах на территории принявших его стран. Что касается Вацлава Гавела, то с конца 1960-х он вёл диссидентскую и антикоммунистическую деятельность, а на посту президента заявлял, что Чехия является частью Запада и хочет быть активным членом НАТО и Европейского союза.

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В настоящее время коалиции Чехии ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и правительства.