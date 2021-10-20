Прага, 21 октября, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Новая правящая коалиция Чехии, объединяющая силы пяти либеральных партий, планирует провести ревизию отношений с Россией и некоторыми другими странами. Такие намерения включены в проект программы коалиции, сообщил 20 октября журналистам член рабочей группы по подготовке документа Мартин Дворжак.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«В сфере внешней политики новое правительство республики будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела, что означает акцент на права человека и гражданское общество. В проекте документа подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и Китаем», — сказал он.

Дворжак не стал вдаваться в детали, однако отметил, что либеральная коалиция хочет принять так называемый «закон Магнитского», ограничивающий российских граждан в правах на территории принявших его стран. Что касается Вацлава Гавела, то с конца 1960-х он вёл диссидентскую и антикоммунистическую деятельность, а на посту президента заявлял, что Чехия является частью Запада и хочет быть активным членом НАТО и Европейского союза.

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В настоящее время коалиции Чехии ведут переговоры о формировании новых составов руководства парламента и правительства.