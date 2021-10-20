Москва, 21 октября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки потушили 19 лесных пожаров на общей площади 678 гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 октября 2021 в России лесопожарными силами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 678 га», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на российской территории продолжают бушевать 22 лесных пожара общей площадью 1885 гектаров. Наиболее крупные очаги возгораний зафиксированы в Курганской и Еврейской автономной областях. Также продолжают гореть леса в Свердловской области, Чувашии, Хабаровском крае и Забайкалье.

В ликвидации возгораний принимают участие 924 человека личного состава и 187 единиц спецтехники. Также к тушению пожаров привлекли одно воздушное судно, еще 21 занято мониторингом лесопожарной обстановки.