Лондон, 21 октября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Ужесточение законодательства с целью надавить на социальные сети и мессенджеры для обеспечения безопасности в интернете рассмотрит правительство Великобритании. Такое заявление сделал 20 октября премьер-министр страны Борис Джонсон.

Социальные сети

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал правительство страны ввести санкции против ряда интернет-платформ. В частности, им были названы Telegram и TikTok. Мессенджер Telegram Стармер назвал «приложением, предпочитаемым экстремистами», а TikTok обвинил в распространении «ультраправой пропаганды».

«Когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев», — указал Стармер.

Кроме того, политик раскритиковал социальные сети Facebook и Instagram за использование ими «опасных алгоритмов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook была оштрафована в США за наём иностранных работников, что дискредитировало, таким образом, отечественных специалистов.