Богота, 21 октября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Страны, расположенные вне Западного полушария, должны нарастить усилия в борьбе с нелегальной миграцией и оказать помощь в этом направлении другим государствам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 20 октября на пресс-конференции в колумбийской столице Боготе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Так он прокомментировал миграционный кризис в Северной и Южной Америке. По словам главы Госдепа США, проблему нелегальной миграцией нельзя решить в одиночку и страны нуждаются в совместном региональном подходе. Блинкен добавил, что государства Западного полушария должны иметь возможность «более эффективно устранять первопричины» миграционного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент США Джо Байден увеличил в два раза квоту приема беженцев на 2022 финансовый год, с 62,5 тысячи человек до 125 тысяч.