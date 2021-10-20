Вильярреаль, Испания, 21 октября, 2021, 01:57 — ИА Регнум. 20 октября испанский «Вильярреал» в матче третьего тура группы F Лиги чемпионов УЕФА одержал уверенную победу над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 4:1. Встреча проходила в Берне на стадионе «Ванкдорф». На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

Забитые голы: Ереми Пино (Альфонсо Педраса, 6') — 0:1, Жерар Морено (Даниэль Парехо, 16') — 0:2, Элиа Мешак (Фабиан Ридер, 77') — 1:2, Альберто Морено (88') — 1:3, Самуэль Чуквуэзе (Жерар Морено, 90+2') — 1:4.

Статистика матча («Янг Бойз» / «Вильярреал»)

Удары 17/13

Удары в створ 5/7

Владение 48%/52%Угловые 3/3

Нарушения 12/5

Стартовые составы команд:

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Камара, Нгамале, Гарсия, Лефорт, Лаупер, Абишер, Перейра, Фасснахт, Мешак, Сьебатшо.

Главный тренер: Дэвид Вагнер.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Педраса, Парехо, Капу, Коклен, Греневельд, Пино, Морено.

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Вильярреал», одержав первую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов, набрал четыре очка и поднялся на третье место. «Янг Бойз» с тремя очками опустился на четвертую позицию в группе F.