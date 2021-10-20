Лондон, 21 октября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. 20 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов одержал крупную победу над шведским «Мальме» со счетом 4:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 9-й минуте встречи забил центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен после передачи Тиаго Силвы — 1:0. Через двенадцать минут Жоржиньо удвоил преимущество хозяев в счете, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 2:0. В дебюте второй половины Кай Хаверц довел счет до разгромного — 3:0. На 57-й минуте Жоржиньо оформил дубль ударом с пенальти и установил окончательный счет — 4:0.

Статистика матча («Челси» / «Мальме»)

Удары 20/3

Удары в створ 10/0

Владение 72%/28%

Угловые 7/2

Нарушения 13/8

Составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва, Жоржиньо, Канте (Сауль, 65'), Маунт, Чилуэлл (Алонсо, 65'), Аспиликуэта (Джеймс, 65'), Лукаку (Хаверц, 23'), Вернер (Хадсон-Одои, 44').

«Мальме»: Далин (Диавара, 46'), Ларрсон, Нильсен, Брорссон, Пенья (Ракип, 58'), Кристиансен (Налич,58'), Ульссон, Инносент, Бергет (Мойсандер, 83'), Колак, Бирманчевич (Абубакари, 46').