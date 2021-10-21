Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей возобновились с территории России. Об этом 20 октября сообщила в ходе встречи с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

Хакер Twimg.com

Оянг заявила, что контроль действий хакеров, находящихся на территории России со стороны российских властей остаётся открытым. Как уточнила Оянг, Пентагон до сих пор наблюдает атаки с применением вирусов-вымогателей.

По мнению Оянг, в истории человечества никто не мог сдерживать преступность полностью. Хакеры, действующие, как утверждает Оянг, с территории России, используют навыки, выработанные на службу государства, для личного обогащения. По словам Оянг, подобные вещи в США считают абсолютно неприемлемыми и любой из служащих киберкомандования или агентства национальной безопасности сразу пропал бы в поле зрения ФБР в случае, если бы вознамерился совершить кибеатаку на город в России.

«Мы считаем, что ответственным образом ведущим себя государствам следует брать на себя ответственность за действия их сил, что их силам следует заниматься только тем, чем их уполномочивает заниматься государство, а не заниматься личным обогащением. Мы бы такого никогда не допустили в США, считаю, что союзники тоже не допустили бы такого рода деятельности у их сил», — отметила Оянг.

Оянг добавила, что с её точки зрения, в других странах дело обстоит совершенно по-другому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выплаты хакерам, атаковавшим критически важные сайты США с помощью вирусов-вымогателей, составили, по данным минфина страны, $590 млн за первое полугодие 2021 года.

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