Вашингтон, 21 октября 2021, 01:41 — REGNUM Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей возобновились с территории России. Об этом 20 октября сообщила в ходе встречи с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

Хакер
Хакер
Twimg.com

Оянг заявила, что контроль действий хакеров, находящихся на территории России со стороны российских властей остаётся открытым. Как уточнила Оянг, Пентагон до сих пор наблюдает атаки с применением вирусов-вымогателей.

По мнению Оянг, в истории человечества никто не мог сдерживать преступность полностью. Хакеры, действующие, как утверждает Оянг, с территории России, используют навыки, выработанные на службу государства, для личного обогащения. По словам Оянг, подобные вещи в США считают абсолютно неприемлемыми и любой из служащих киберкомандования или агентства национальной безопасности сразу пропал бы в поле зрения ФБР в случае, если бы вознамерился совершить кибеатаку на город в России.

«Мы считаем, что ответственным образом ведущим себя государствам следует брать на себя ответственность за действия их сил, что их силам следует заниматься только тем, чем их уполномочивает заниматься государство, а не заниматься личным обогащением. Мы бы такого никогда не допустили в США, считаю, что союзники тоже не допустили бы такого рода деятельности у их сил», — отметила Оянг.

Оянг добавила, что с её точки зрения, в других странах дело обстоит совершенно по-другому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выплаты хакерам, атаковавшим критически важные сайты США с помощью вирусов-вымогателей, составили, по данным минфина страны, $590 млн за первое полугодие 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин США назвал сумму выплат хакерам-вымогателям в 2021 году