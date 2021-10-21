Киев, , 01:28 — REGNUM Литва резко увеличила закупки электроэнергии в Белоруссии, забыв о призывах собственного президента Гитанаса Науседы к Украине с требованием отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. Об этом 20 октября написал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус («Слуга народа») на своей странице в Facebook.

Литовский флаг Mikikakaku.deviantart.com

«Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии — все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС», — отметил украинский депутат.

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По информации Геруса, резкий переток электроэнергии в Литву произошёл сразу после подключения первого блока АЭС, которое состоялось 4 октября. А к 19 октября импорт электроэнергии из соседней республики достиг максимальных значений за полгода. Кроме того, власти Литвы одобрили импорт энергии из России, утверждает депутат. Поставки осуществляются из Калининградской области.

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