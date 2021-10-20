Могадишо, 21 октября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Сомали ликвидировали четырех террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба администрации сомалийского района Уаджид.

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Сообщается, что военнослужащие 60-й дивизии армии Сомали проводили операцию против террористов. В ходе патрулирования они обнаружили семь ослов с телегами и их владельцев, захваченных боевиками. В ходе перестрелки четверо террористов были ликвидированы, владельцев ослов вместе с животными удалось освободить.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября террористы напали на военнослужащих сомалийской армии. В результате перестрелки двое боевиков были убиты, остальные сбежали с места нападения.