Каир, 21 октября, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом в столице Египта Каире, сообщает новостное агентство Al-Ahram.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла на кольцевой дороге в пригороде Каира. В результате ДТП погибли не менее 17 человек. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Индонезии столкнулись три автомобиля на платной дороге Тангеранг — Мерак в провинции Бантен. В результате аварии пострадали 28 человек. Отмечалось, что в ходе ДТП перевернулся грузовик с химикатами, из-за чего на место происшествия отправляли группу по химическим, биологическим и радиоактивным веществам.