Нападающий «Зенита» объяснил поражение от итальянского «Ювентуса»
Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» играл против сильной команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сказал 20 октября журналистам нападающий петербуржцев Сердар Азмун.
«Это тяжелая игра, мы играли против хорошей команды. Мы показали хорошую игру, но не смогли выиграть. Да, были близки к победе, у нас были моменты, но не хватило удачи», — объяснил он.
Азмун добавил, что после поражения от итальянского «Ювентуса» петербуржцы сохраняют шансы на выход в плей-офф.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 уступил «Ювентусу» со счётом 0:1. Игра прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.