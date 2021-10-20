Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» играл против сильной команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сказал 20 октября журналистам нападающий петербуржцев Сердар Азмун.

Fc-zenit.ru Зенит

«Это тяжелая игра, мы играли против хорошей команды. Мы показали хорошую игру, но не смогли выиграть. Да, были близки к победе, у нас были моменты, но не хватило удачи», — объяснил он.

Азмун добавил, что после поражения от итальянского «Ювентуса» петербуржцы сохраняют шансы на выход в плей-офф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 уступил «Ювентусу» со счётом 0:1. Игра прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.