Исламабад, 21 октября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Сообщается, что группа полицейских и военных изучала обстоятельства другого взрыва, произошедшего в районе полудня в этом же районе.

«Во время дневного взрыва возле пакистано-афганской границы пострадали несколько пожилых людей на автомобиле. Когда полиция и военные прибыли на место для расследования, прогремел второй и главный взрыв, убивший четырех человек», — заявили в полиции.

Отмечается, что оба нападения произошли с применением самодельных взрывных устройств. Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракты.