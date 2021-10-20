Москва, 21 октября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Рынок электромобилей в России будет расти в среднем на 82% в год, говорится в профильном обзоре консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Парковка для электромобилей

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году в России будет реализовано 7 тыс. электромобилей, в 2030 году эта цифра достигнет 281 тыс. штук.

Парк легковых машин, говорится в обзоре, к 2024 году достигнет 26 тыс. штук (+136% к 2020 году), а к 2030 году он будет насчитывать 630 тыс. штук.

Главными факторами, способствующими росту рынка, эксперты называют развитие технологий, необходимых для создания подключённых и беспилотных автомобилей, а также готовность покупателей к постепенному отказу от традиционной модели владения автомобилем.