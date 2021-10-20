Москва, 21 октября, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности в ночь на 22 октября. Об этом 19 октября сообщила журналистам пресс-служба Московского планетария.

Migebuff Метеор

Ориониды рождены шлейфом частиц от самой известной периодической кометы Галлея (1Р/Halley). Оставшиеся на орбите кометы частицы пыли дважды в год появляются в земной атмосфере в виде метеорных потоков. Весной это Майские Аквариды, осенью — Ориониды.

Максимальная активность Орионид ожидается астрономами в ночь с 21 на 22 октября. Наблюдать за потоком светящихся частиц можно будет с полуночи и до самого рассвета, в пик поток будет давать 20 падающих метеоров в час. Любителям астрономии в этом году помешает Луна, прошедшая фазу полнолуния накануне, 20 октября.

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