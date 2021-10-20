Белград, 21 октября, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Серб Сречко Софрониевич, которого тяжело ранили албанские боевики на севере Косово и Метохии 13 октября, находится в стабильном состоянии. Об этом 20 октября сообщил директору Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петру Петковичу директор Центра срочной медицинской помощи в Белграде Марко Эрцеговац.

Цитата из видео Стрельба в Косово

Петкович навестил Софрониевича в белградской больнице и передал ему слова поддержки президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, что Софрониевича ранили боевики «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) во время рейда на севере края. Сначала раненый серб был госпитализирован в Косовской Митровице. Из-за риска возникновения постоперационных осложнений позже его перевели в Центр срочной медицинской помощи в Белграде.