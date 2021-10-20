Манчестер, Великобритания, 21 октября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. 20 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 одержал волевую победу над «Аталантой» со счетом 3:2. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.64 был признан португальский атакующий полузащитник Бруну Фернандеш, отметившийся двумя голевыми передачами, одним выигранным верховым единоборством и четырьмя успешными отборами.

Www.sporting.pt Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу в еврокубковом сезоне, набрал шесть очков и поднялся на первую позицию в турнирной таблице группы. «Аталанта» с четырьмя очками опустилась на второе место.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в двенадцати матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.