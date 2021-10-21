Сараево, , 01:14 — REGNUM США готовы использовать инструмент санкций против тех, кто нарушает или создает условия для нарушения Дейтонского мирного соглашения. Об этом говорится в комментарии посольства США в Боснии и Герцеговине для «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

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Так американская дипломатическая миссия отреагировала на решение парламента Республики Сербской принять закон о создании собственного Агентства по лекарственным препаратам, после чего на территории автономии не будут распространятся компетенции Агентства по лекарственным препаратам БиГ.

В посольстве США подчеркнули, что «не существует конституционного пути, на основании которого один энтитет мог бы односторонне принять решение о неучастии в работе государственных органов».

«Подобные действия не соответствуют конституции страны и Дейтонскому соглашению. Дальнейшее развитие на основании мира и Дейтонского соглашения — это лучшая гарантия безопасности и путь к процветанию обоих энтитетов и округа Брчко», — подчеркивается в сообщении посольства США в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял решение о приостановлении участия политических представителей автономии в работе органов власти на уровне БиГ. Это решение было принято в знак протеста против закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который ввел бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко.