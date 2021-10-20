Дамаск, 21 октября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. Ракетный обстрел военной базы США и западной коалиции на сирийской территории совершили неизвестные, 20 октября передал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свидетелей происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Инцидент произошел у объекта в пограничном городе Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на представителя американского командования в Багдаде сообщил, что при атаке использовались беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа ракетной атаке подвергся контрольно-пропускной пункт «Джиришан», контролируемый США и западной коалицией. Он расположен на границе Ирака и Кувейта.

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