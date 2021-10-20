Манчестер, Великобритания, 21 октября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. 20 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Матч проходил в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Забитые мячи: Марио Пашалич (Давиде Дзаппакоста,15') — 0:1, Мерих Демирал (Тейн Копмейнерс, 29') — 0:2, Маркус Рашфорд (Бруну Фернандеш, 53') — 1:2, Харри Магуайр (Бруну Фернандеш, 75') — 2:2, Криштиану Роналду (Люк Шоу, 81') — 3:2.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед» / «Аталанта»)

Удары 21/12

Удары в створ 10/6

Владение 52%/48%

Угловые 8/5

Нарушения 10/12

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Ван-Бисссака, Шоу, Фред (Матич, 88'), Мактоминай (Погба, 66'), Фернандеш, Гринвуд (Санчо,73'), Рашфорд (Кавани, 66'), Роналду.

«Аталанта»: Муссо, Паломино, де Рон, Демирал (Ловато,46'), Мэле, Копмейнерс (Пеццела, 80'), Фролйер, Дзаппакоста, Пашалич (Малиновский, 68'),Иличич (Миранчук, 68'), Мурьель (Сапата, 56').

«Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в группе F и набрав шесть очков, поднялся на чистое первое место. «Аталанта» с четырьмя очками опустилась на вторую позицию.