Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:20 — REGNUM Парламент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в срочном порядке принял закон о лекарственных и медицинских препаратах. Об этом сообщили региональные СМИ 20 октября.

Милорад Додик Medija centar Beograd

После заседания парламента к журналистам обратился член президиума БиГ от сербов Милорад Додик. Он отметил, что создание агентства по лекарственным препаратам в Республики Сербской не является новизной, и что подобное учреждение существовало и ранее.

«Важно то, что закон принят. Я должен отметить, что в этом нет ничего нового, у нас и раньше было собственное агентство. Это мы уже пробовали и поняли, что это хорошо, но из-за давления извне и обещаний, что нас примут в ЕС, все переменилось», — процитировал портал b92 слова Додика.

Додик отметил, что до 28 октября будет подготовлена вся необходимая документация для формирования агентства по лекарственным препаратам Республики Сербской.

Напомним, что ранее Додик заявил о намерении парламента Республики Сербской обсудить и принять ряд законов, благодаря которым автономия станет более самостоятельной по отношению к Сараево.