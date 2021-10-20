Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. 20 октября «Зенит» в матче третьего тура Лиги чемпионов уступил туринскому «Ювентусу». Основное время матча завершилось со счетом 0:1 в пользу гостей. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.02 по версии портала WhoScored был признан 29-летний фланговый защитник Маттиа Де Шильо, отметившийся результативной передачей и двумя успешными обводками.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В текущем сезоне Маттиа Де Шильо принял участие в пяти матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне итальянец выступал за «Лион» на правах аренды.