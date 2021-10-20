Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 уступил туринскому «Ювентусу». Основное время матча завершилось со счетом 0:1. Единственный мяч на 87-й минуте встречи забил вышедший на замену шведский нападающий Деян Кулушевски после передачи Маттиа Де Шильо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Желтые карточки получили Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Артур и Аарон Рэмзи. На матче работала швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Составы команд:

«Зенит»: Крицюк, Чистяков (Круговой, 89'),Ловрен, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Караваев (Сутормин,61'), Малком (Кузяев, 69'),Клаудиньо (Ерохин, 89'),Дзюба (Азмун, 61').

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Сандро (Куадрадо, 58'), Маккенни, Локателли (Артур, 58'), Бентанкур (Рэмзи, 84'), Бернандески (Кулушевски, 58'), Кьеза, Мората (Кин, 76'),

Туринский «Ювентус», одержав третью победу подряд, набрал девять очков и занял чистое первое место в турнирной таблице группыH. Санкт-петербургский «Зенит» с тремя очками остался на третьей позиции.