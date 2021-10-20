Белград, 21 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не понимает, как идея создания зоны свободной торговли Open Balkan может иметь противников. Об этом Вучич заявил 20 октября в интервью боснийскому изданию «Дневни аваз».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы сегодня с Албанией и Северной Македонией работаем над проектом, который в 2023 году должен привести к полному исчезновению границ. Есть границы международно признанных стран, таких как Босния и Герцеговина, Сербия. Но вы этим проектом упрощаете жизнь бошнякам, которые из Пазара, Сьеницы, Тутина (города в Сербии — ИА REGNUM) хотят приехать в БиГ или наоборот», — рассказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что у его страны с Албанией и Северной Македонией будет полностью открытая граница для грузовиков, которые будут ввозить товары на основании единого трудового разрешения, и это чрезвычайно важно для балканского рынка.

По словам Вучича, Open Balkan дает возможность всем гражданам региона заработать больше, и поэтому он не понимает, почему в Боснии и Герцеговине существуют противники этого проекта.

Напомним, что ранее Вучич с премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым подписал соглашение и формировании единого экономического пространства. Проект получил название Open Balkan.