Вильнюс, , 23:49 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии и вручило ему дипломатическую ноту, в которой выражен «решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы». Об этом 20 октября сообщила пресс-служба МИД прибалтийской республики.

Белоруссия и Литва на карте Европы Groubani

«Нота была вручена 18 октября в связи с нарушением государственной границы Литвы, зафиксированным пограничной группой Варенской государственной пограничной службы на территории Друскининкайской пограничной заставы, Друскининкайское самоуправление, когда сотрудник пограничной службы Белоруссии приблизился к знаку государственной границы Литвы № 0133, — сказано в публикации на сайте литовского министерства. — МИД требует, чтобы Белоруссия как можно скорее представила объяснения по поводу инцидента и приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем».

Читайте в новостях: Польша и Литва осудили Белоруссию за «гибридные атаки на границе»

«В ходе встречи также были осуждены действия белорусского режима в отношении организованного потока нелегальной миграции с территории Белоруссии и продолжающиеся репрессии против гражданского общества, прозвучал призыв к освобождению всех политических заключенных и других незаконно задержанных лиц», — проинформировало МИД Литвы.

Тем временем в Литве: «Дело Палецкиса» — испытание для Литвы, России и ООН