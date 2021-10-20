Лилль, Франция, 20 октября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Французская полиция эвакуировала почти 300 работников крупного склада детской одежды компании Vertbaudet недалеко от города Лилля после сообщений о якобы заложенном там взрывном устройстве, сообщает 20 октября агентство Agence France-Presse.

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По сведениям прокуратуры департамента Нор, автор ложного сообщения о бомбе был обнаружен и задержан. Им оказался работник той же компании, устроившийся туда на временную работу.

Никаких следов взрывчатки на складе, равно как и на квартире задержанного, обнаружено не было.

Мотивы «телефонного террориста» пока не выяснены.