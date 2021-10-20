Приштина, , 23:37 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи призвала чиновников ЕС поддержать акции, которые Приштина проводит в целях борьбы против криминала. Об этом Османи заявила журналистам 20 октября.

Вьоси Османи U.S. Department of State

«Я надеюсь, что официальные лица ЕС в будущем не будут делать односторонние и необоснованные заявления, которые только поднимут градус напряженности и сорвут наши усилия по введению правового государства в каждой части Косово», — передало издание «Ляйми» слова Османи.

Она потребовала от официальных представителей Евросоюза оказать поддержку косовским органам власти в борьбе против контрабанды, в том числе на севере Косово и Метохии.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после операции албанских боевиков «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) на севере Косово и Метохии заявил о том, что Приштина не должна предпринимать «односторонние акции».