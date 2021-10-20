Вашингтон, 20 октября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш анонсировала собственный бренд духов. О выходе аромата она сообщила в личном Instagram-аккаунте 20 октября.

Justin Higuchi Билли Айлиш

https://www.instagram.com/p/CVQaEuYJAWl/

«Я так взволнована, что наконец-то могу поделился с вами своим дебютным ароматом Eilish!» — пишет артистка. «Это аромат, за которым я гналась годами. Это мой любимый запах в мире», — поделилась Айлиш, при этом не раскрыв, каким будет букет её аромата, а также дату его выхода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Билли Айлиш приняла участие в съёмках документального фильма об изменениях климата. Кинолента называется Dear Earth.