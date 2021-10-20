Рим, 20 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Всё, что запрещено в реальной жизни, должно быть запрещено и в интернете, с таким заявлением выступил в среду, 20 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

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Правительство Италии поддерживает концепцию Еврокомиссии по регулированию цифровых сервисов, отметил Драги.

Такой подход позволит, помимо прочего, также поддержать и защитить отечественные виртуальные продукты, добавил он.