Вашингтон, 20 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обеспокоен сообщениями СМИ о недавних испытаниях Китаем гиперзвукового оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Об этом он заявил 20 октября, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания.

На вопрос журналистов о том, беспокоят ли его китайские гиперзвуковые ракеты, Байден ответил утвердительно.

При этом он не стал дополнительно пояснять этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на публикации западных СМИ о тестовых запусках Китаем межконтинентальных гиперзвуковых ракет МИД КНР заявил, что это были испытания космических ракетных технологий.