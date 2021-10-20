Байден переживает из-за сообщений о гиперзвуковых ракетах Китая
Вашингтон, 20 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обеспокоен сообщениями СМИ о недавних испытаниях Китаем гиперзвукового оружия.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай и США
Об этом он заявил 20 октября, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания.
На вопрос журналистов о том, беспокоят ли его китайские гиперзвуковые ракеты, Байден ответил утвердительно.
При этом он не стал дополнительно пояснять этот вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на публикации западных СМИ о тестовых запусках Китаем межконтинентальных гиперзвуковых ракет МИД КНР заявил, что это были испытания космических ракетных технологий.