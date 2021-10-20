Москва, 20 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой об их антипатии. Об этом 20 октября пишет издание «Комсомольска правда».

(сс) Департамент информационной политики Свердловской области Дмитрий Губерниев

По словам Губерниева, он относится к Бузовой «с любовью». Комментатор считает, что в своём интервью певица «солгала во всём», так как «Оленька Бузова такая врушка».

Ранее Ольга Бузова в одном из интервью прокомментировала скандал с Дмитрием Губерниевым, в ходе которого она расплакалась в прямом эфире передачи «Матч ТВ». По словам Бузовой, комментатор невзлюбил её со времён её отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым.