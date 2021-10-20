Мадрид, , 23:30 — REGNUM Испания поддерживает территориальную целостность Сербии, точно так же, как и Сербия принципиально поддерживает территориальную целостность Испании. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 20 октября во время визита в Мадрид.

Ивица Дачич (сс) Chatham House

«Для нас чрезвычайно важно то, что официальные лица Испании заявили о намерении и впредь поддерживать Сербию по вопросам защиты территориальной целостности. Они даже не думают о пересмотре этой позиции. Также они выступают против того, чтобы Евросоюз шантажировал Сербию признанием независимости Косово как условием для приема в ЕС», — процитировало агентство «Танюг» слова Дачича.

По словам спикера сербского парламента, Испания для Сербии — одна из самых дружеских стран ЕС.

Напомним, что Испания не признает односторонне провозглашенную в 2008 году независимость южного сербского края Косово и Метохия.