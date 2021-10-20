Вашингтон, 20 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Певица Уиллоу Смит, дочь актёра Уилла Смита, представила клип на трек Grow. Об этом 20 октября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Уиллоу Смит

В записи композиции и клипа на неё приняла участие исполнительница Аврил Лавин, а также барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер. «Для меня большая возможность сделать это в полную силу вместе с людьми, которые могут вдохновить и научить меня. Она (Аврил Лавин — ИА REGNUM) — одна из тех самых людей, и я очень благодарна за то, что мы встретились», — цитирует издание Уиллоу Смит.

Добавим, что песня Grow вошла в четвёртый альбом Уиллоу Смит. Пластинка называется Lately I Feel Everything («В последнее время я всё чувствую»).