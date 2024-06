Нашвилл, США, 20 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Бывший участник рок-дуэта The White Stripes Джек Уайт выпустил новый сингл с говорящим названием «Taking Me Back», который стал его первым новым материал с момента выхода альбома «Boarding House Reach» в 2018 году. Песня доступна для прослушивания на всех стриминговых сервисах.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

«Taking Me Back» вышла после того, как в прошлом месяце Джек Уайт открыл магазин и второй офис своего лейбла Third Man Records в Лондоне. Песня также появится в новом шутере от компании Activision «Call Of Duty: Vanguard», посвященном действиям Второй Мировой войны, в особенности событиям на Восточном фронте. В клипе, вышедшем к новом песни, показаны фрагменты компьютерной игры, она выйдет 5 ноября.

Новый сингл был полностью написан и спродюсировал самим Уайт, который также исполнил партии всех инструментов.