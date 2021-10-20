Ясиноватая, ДНР, 20 октября 2021, 23:04 — REGNUM Район села Васильевка под Ясиноватой (ДНР) обстрелян украинскими боевиками из тяжёлых миномётов вечером 20 октября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Огонь ВСУ открыли в 17:30 мск со стороны населённого пункта Каменка. По району Васильевки они выпустили пять мин калибра 120 мм.
В СЦКК напомнили, что в Васильевке находится насосная станция первого подъёма Южнодонбасского водовода. Вода с этой станции поступает жителям населённых пунктов по обе стороны от линии разграничения.
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