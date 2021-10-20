Лос-Анджелес, США, 20 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о съёмках предстоящего фильма. Об этом 20 октября пишет издание «Канобу».

Georges Biard Квентин Тарантино

Как отмечает СМИ, режиссёр до конца не определился с тем, какой именно будет его десятая картина. «…отчасти это должно стать спагетти-вестерном. Я с нетерпением жду возможности снять эту вещь, потому что это будет действительно весело», — поделился Тарантино.

После выхода фильма «Однажды в… Голливуде» Квентин Тарантино заявил, что десятая кинолента станет последней в его карьере. В июне 2021 года он подтвердил свои слова.