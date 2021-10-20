Москва, 20 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 20 октября разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года в полном объёме при спросе в 38,994 млрд рублей.

Средневзвешенная цена выпуска составила 96,0577% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,61% годовых.

Таким образом, за три аукционных дня, проведенных с начала октября, Минфин разместил ОФЗ уже более чем на 50,1 млрд рублей.

Согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал текущего года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.