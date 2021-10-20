Абу-Даби, 20 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 20 октября журналист Роб Харрис в своемTwitter-аккаунте сообщил, что Клубный чемпионат мира перенесен на 2022 год и пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее планировалось, что Клубный чемпионат мира по итогам сезона 2020/21 пройдет в Японии. Однако власти страны приняли решение отказать от проведения турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Aleksandr Osipov Болельщики «Челси»

Европу на Клубном чемпионате мира будет представлять лондонский «Челси» как победитель Лиги чемпионов УЕФА прошлого сезона.

Действующим победителем Клубного чемпионата мира является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале мексиканский «Тигрес УАНЛ» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Бенжамен Павар после передачи Роберта Левандовски.