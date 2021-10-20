Рим, 20 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Союз еврейских общин Италии в среду, 20 октября, выступил с требованием разобраться с проявлениями фашизма в итальянском футболе в целом и в среде фанатов римского клуба «Лацио».

Муссолини и Гитлер

Реакция власти и общества на проявления фашизма должна быть однозначной и бескомпромиссной, отметили представители союза.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором шоумен «Лацио» отдает вскидывает руку в «римском салюте», фанаты клуба в это же время скандируют «Дуче, дуче».