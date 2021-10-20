Зальцбург, Австрия, 20 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 20 октября на стадионе «Ред Булл Арена» австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» одержал уверенную победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. Матч проходил в рамках третьего тура группы G Лиги чемпионов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч в дебюте встречи забил форвард сборной Германии Карим Адейми после передачи Николаса Зайвальда — 1:0. Через двенадцать минут Лукас Нмеча сравнял счет — 1:1. На экваторе второго тайма 21-летний швейцарский нападающий Ноа Окафор вновь вывел хозяев вперед, замкнув передачу Расмуса Кристенсена — 2:1. Через двенадцать минут Окафор оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1.

«Ред Булл Зальцбург», одержав вторую победу в группе и набрав семь очков, укрепился на первом месте. «Вольфсбург» с двумя очками остался на третьей строчке.