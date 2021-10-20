Москва, 20 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Россия прорабатывает вопрос восстановления своего генерального консульства в афганском городе Мазари-Шариф, заявил 20 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантируют безопасность российских дипломатических представительств.

«Это может произойти, мы над этим работаем в межведомственном формате, тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, между прочим, подтверждается делом, гарантируют безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений», — заявил Кабулов, отвечая на вопрос о перспективе возобновления работы генерального консульства России в Афганистане.

«В Мазари-Шарифе ситуация стабильная. Это даёт основания для рассмотрения нашим руководством вопроса о возобновлении. Это пока вызревающая мысль, которая еще не воплотилась в конкретные шаги», — пояснил он.

Напомним, работа российского генконсульства в Мазари-Шарифе была приостановлена в июле 2021 года из соображений безопасности.

С 16 августа власть в Афганистане находится в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые взяли её после ухода военных США.