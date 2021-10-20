Рим, 20 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Для того, чтобы осуществить переход к более экологичной экономике, нужны масштабные государственные инвестиции, заявил в среду, 20 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

То же можно сказать и о цифровизации, и о прочих «больших глобальных вызовах», полагает Драги.

Премьер Италии в среду выступал в парламенте страны накануне саммита ЕС и начала рассмотрения депутатами проекта бюджета.