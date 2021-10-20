Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Сотрудники Петербургского метрополитена справились с проблемой затопления вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания», расположенной в здании Московского вокзала.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал и площадь Восстания в Петербурге

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Напомним, 20 октября в 20:54 выход из вестибюля на Московский вокзал был закрыт из-за проникновения воды — в Петербурге весь день продолжается дождь. Работал только выход на Лиговский проспект.

В 22:25 на станции «Площадь Восстания» открыли выход в сторону Московского вокзала, сообщили в пресс-службе подземки. «Вода удалена», — говорится в сообщении.