Ветераны СОБР высадили кедры у челябинской школы имени Героя России
Челябинск, 21 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Высадка кедров в рамках движения «Полки Победы» прошла в Челябинске, передаёт 21 октября корреспондент ИА REGNUM.
Акцию «Аллея Славы» организовал Совет ветеранов СОБР управления Росгвардии по Челябинской области. 19 октября на территории школы №68 имени Героя России Евгения Радионова ветераны вместе с учащимися и выпускниками высадили 14 кедров.
Как рассказал организатор акции председатель совета ветеранов Антон Николаев, в Челябинск для участия в акции приехал гость из Екатеринбурга — председатель Союза десантников России по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин.
Из челябинских ветеранов СОБР, кроме Антона Николаева, участвовали в высадке Пётр Кузьмин, Вадим Раковский, ветеран челябинского ОМОНа Константин Анушенко.