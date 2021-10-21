Челябинск, 21 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Высадка кедров в рамках движения «Полки Победы» прошла в Челябинске, передаёт 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

фото из личного архива Антона Николаева Высадка кедров

Акцию «Аллея Славы» организовал Совет ветеранов СОБР управления Росгвардии по Челябинской области. 19 октября на территории школы №68 имени Героя России Евгения Радионова ветераны вместе с учащимися и выпускниками высадили 14 кедров.

фото из личного архива Антона Николаева Здесь вырастет дерево

фото из личного архива Антона Николаева У школы 68 в Челябинске

фото из личного архива Антона Николаева Пётр Кузьмин

фото из личного архива Антона Николаева Антон Николаев

фото из личного архива Антона Николаева Ветеран СОБР Пётр Кузьмин

Как рассказал организатор акции председатель совета ветеранов Антон Николаев, в Челябинск для участия в акции приехал гость из Екатеринбурга — председатель Союза десантников России по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин.

фото из личного архива Антона Николаева Музей челябинской школы имени Героя России Евгения Родионова

фото из личного архива Антона Николаева Школьный музей

фото из личного архива Антона Николаева Школе 68 Челябинска

фото из личного архива Антона Николаева Евгений Тетерин

фото из личного архива Антона Николаева Участника акции Аллея Славы в Челябинске

Из челябинских ветеранов СОБР, кроме Антона Николаева, участвовали в высадке Пётр Кузьмин, Вадим Раковский, ветеран челябинского ОМОНа Константин Анушенко.