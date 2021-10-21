Вашингтон, 21 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Бывшего инженера ВМС США отправили в тюрьму на время суда по делу о продаже секретов о ядерных подводных лодках иностранной державе, сообщает Reuters.

Тюрьма

Джонатан Тоэббе не стал оспаривать просьбу министерства юстиции США о его предварительном заключении.

Жена Тоеббе, Диана, которой было предъявлено обвинение в оказании помощи мужу, попросила о досудебном освобождении. Судья еще не вынес решения по этому вопросу.

Супруги Тоэббе были арестованы 9 октября в Западной Вирджинии. Агенты ФБР под прикрытием в течение года проводили тайную операцию, отслеживая деятельность пары, говорится в заявлении Министерства юстиции.

42-летний Джонатан Тоэббе, инженер-ядерщик с совершенно секретным допуском, обвиняется в том, что он в 2020 году отправил документы ВМС США неназванной иностранной организации. Вместе с бумагами он приложил инструкции о том, как получить дополнительную информацию.