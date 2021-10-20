Лондон, 20 октября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Британская шугейз-группа Ride анонсировала в своих социальных сетях юбилейный концертный в честь 30-летия своего дебютного студийного альбома «Nowhere», признанного критиками одним из главных в жанре шугейз.

(сс) dotigabrielf Концерт

Ранее отложенное из-за коронавируса юбилейное турне пройдет в нескольких городов Великобритании в 20-х числах апреля 2022 года. Оно начнется с концерта в Шеффилде 21 числа после чего группа сыграет по шоу в Норвиче, Оксфорде, Бристоле, Глазго, Ньюкасле и Манчестере прежде, чем они завершат тур выступление в Лондоне 29 апреля.

https://twitter.com/rideox4/status/1450197287192379392

Альбом «Nowhere» был выпущен лейблом Creation Records 15 октября 1990 года, включив в себя предальбомные синглы «Vapour Trail» и «Kaleidoscope»